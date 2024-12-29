Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее, в которой погибли 176 человек

Президент отметил, что Украина поддерживает корейский народ в это скорбное время

Авиакатастрофа в Южной Корее (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших из-за авиакатастрофы в Южной Корее. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Президент отметил, что ужасная авиакатастрофа унесла много жизней и каждая из них – это неизмеримая трагедия.

"От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших, народу Кореи и исполняющему обязанности Президента Чхве Санг Моку", – написал Зеленский.

Он добавил, что Украина разделяет скорбь корейского народа и поддерживает его в это время.

В Пожарной службе Южной Кореи отметили, что по состоянию на 11:40 176 человек погибли, 3 человека пропали без вести, двух членов экипажа удалось спасти.

Согласно реконструкции аварии, международный аэропорт Муан выпустил предупреждение о столкновении с птицами для пассажирского самолета Jeju Air прямо перед посадкой. Уже через минуту самолет объявил сигнал бедствия "Mayday".

После этого самолет стремительно увеличил высоту, снова попытался приземлиться и примерно через четыре минуты столкнулся с наружной стеной взлетно-посадочной полосы.

Самолет в Южной Корее разбился 29 декабря, на борту был 181 человек, среди которых шесть членов экипажа.

В этот же день самолет загорелся и в Канаде во время посадки. По словам пассажирки, у самолета не раскрылось одно из шасси.