Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Южной Корее, в которой погибли 176 человек
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших из-за авиакатастрофы в Южной Корее. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Президент отметил, что ужасная авиакатастрофа унесла много жизней и каждая из них – это неизмеримая трагедия.
"От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших, народу Кореи и исполняющему обязанности Президента Чхве Санг Моку", – написал Зеленский.
Он добавил, что Украина разделяет скорбь корейского народа и поддерживает его в это время.
В Пожарной службе Южной Кореи отметили, что по состоянию на 11:40 176 человек погибли, 3 человека пропали без вести, двух членов экипажа удалось спасти.
Согласно реконструкции аварии, международный аэропорт Муан выпустил предупреждение о столкновении с птицами для пассажирского самолета Jeju Air прямо перед посадкой. Уже через минуту самолет объявил сигнал бедствия "Mayday".
После этого самолет стремительно увеличил высоту, снова попытался приземлиться и примерно через четыре минуты столкнулся с наружной стеной взлетно-посадочной полосы.
- Самолет в Южной Корее разбился 29 декабря, на борту был 181 человек, среди которых шесть членов экипажа.
- В этот же день самолет загорелся и в Канаде во время посадки. По словам пассажирки, у самолета не раскрылось одно из шасси.