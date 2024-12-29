В Канаде самолет загорелся во время посадки в аэропорту – видео
Самолет в аэропорту Канады (Фото: пассажирка самолета Nikki Valentine)

В Канаде у пассажирского самолета возникли проблемы во время посадки и часть его загорелась. Информации о пострадавших на данный момент нет, пишет CBC News. 

Согласно заявлению аэропорта Галифакс, инцидент произошел с рейсом Air Canada 2259 от авиакомпании PAL Airlines около 21:30 по времени Восточного побережья (около 04:30 29 декабря по Киеву). Самолет прибыл из канадского города Сент-Джонс. 

Сообщается, что у самолета возникли проблемы с посадкой из-за чего он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и частично загорелся. Одна из пассажирок рассказала, что одно из шасси не раскрылось должным образом во время посадки.

"Самолет начал наклоняться примерно на 20 градусов влево, и когда это произошло, мы услышали довольно громкий звук, похожий на звук удара, когда крыло самолета начало скользить по тротуару вместе с тем, что, как я предполагаю, было двигателем", – сказала Никки Валентайн.

Самолет "сильно тряхнуло", и пассажирка увидела пожар на левом борту самолета. 

После инцидента полеты в аэропорту Галифакса были приостановлены. Информации о пострадавших нет.

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