В Канаде самолет загорелся во время посадки в аэропорту – видео
В Канаде у пассажирского самолета возникли проблемы во время посадки и часть его загорелась. Информации о пострадавших на данный момент нет, пишет CBC News.
Согласно заявлению аэропорта Галифакс, инцидент произошел с рейсом Air Canada 2259 от авиакомпании PAL Airlines около 21:30 по времени Восточного побережья (около 04:30 29 декабря по Киеву). Самолет прибыл из канадского города Сент-Джонс.
Сообщается, что у самолета возникли проблемы с посадкой из-за чего он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и частично загорелся. Одна из пассажирок рассказала, что одно из шасси не раскрылось должным образом во время посадки.
WATCH: Air Canada flight lands with broken landing gear at Halifax airport. Only minor injuries pic.twitter.com/k6dWYMlibR— BNO News (@BNONews) December 29, 2024
"Самолет начал наклоняться примерно на 20 градусов влево, и когда это произошло, мы услышали довольно громкий звук, похожий на звук удара, когда крыло самолета начало скользить по тротуару вместе с тем, что, как я предполагаю, было двигателем", – сказала Никки Валентайн.
Самолет "сильно тряхнуло", и пассажирка увидела пожар на левом борту самолета.
После инцидента полеты в аэропорту Галифакса были приостановлены. Информации о пострадавших нет.
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- 28 декабря самолет разбился в Южной Корее. Он также выехал за пределы взлетной полосы, врезался в здание аэропорта и загорелся. Могли погибнуть 179 человек.