В Канаде самолет загорелся во время посадки в аэропорту – видео

В Канаде у пассажирского самолета возникли проблемы во время посадки и часть его загорелась. Информации о пострадавших на данный момент нет, пишет CBC News.

Согласно заявлению аэропорта Галифакс, инцидент произошел с рейсом Air Canada 2259 от авиакомпании PAL Airlines около 21:30 по времени Восточного побережья (около 04:30 29 декабря по Киеву). Самолет прибыл из канадского города Сент-Джонс.

Сообщается, что у самолета возникли проблемы с посадкой из-за чего он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и частично загорелся. Одна из пассажирок рассказала, что одно из шасси не раскрылось должным образом во время посадки.

WATCH: Air Canada flight lands with broken landing gear at Halifax airport. Only minor injuries pic.twitter.com/k6dWYMlibR