В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный – видео
В среду, 25 декабря, в городе Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет, летевший из столицы Азербайджана в российский Грозный. Об этом сообщило казахстанское медиа Tengrinews и обнародовало видео падения лайнера.
Перед падением с борта был подан экстренный сигнал, пишет издание. По предварительным данным Министерства чрезвычайных ситуаций Казахстана, в результате авиакатастрофы есть выжившие.
Tengrinews сообщило, что самолет принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. На данный момент известно, что 12 человек выжили, их госпитализировали.
В то же время российский пропагандистский ресурс Baza сообщил, что на борту, вероятно, находились 15 граждан РФ. Большинство пассажиров – граждане Азербайджана.
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