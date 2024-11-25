В Вильнюсе самолет компании DHL упал на дом и загорелся, есть жертва – фото, видео
Фото места происшествия (Источник: BigBreakingWire/Х)

В литовском Вильнюсе грузовой самолет транспортной компании DHL упал на дом и загорелся, в результате чего погиб один человек. Об этом пишет Delfi.

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Инцидент произошел утром 25 ноября. По данным местных правоохранителей, на борту самолета находились четыре человека: два пилота и два работника.

По информации отдела координации ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет упал на двухэтажный жилой дом, откуда были эвакуированы 12 человек. Спасателям удалось освободить пришедшего в сознание пилота. В больницу доставили двоих пострадавших, один человек погиб.

Пожарные рассказали Delfi, что данных о пострадавших жильцах дома пока нет.

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