В Вильнюсе самолет компании DHL упал на дом и загорелся, есть жертва – фото, видео

На борту самолета находились четыре человека: два пилота и два работника. Из дома эвакуировали 12 человек

Фото места происшествия (Источник: BigBreakingWire/Х)

В литовском Вильнюсе грузовой самолет транспортной компании DHL упал на дом и загорелся, в результате чего погиб один человек. Об этом пишет Delfi.

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Инцидент произошел утром 25 ноября. По данным местных правоохранителей, на борту самолета находились четыре человека: два пилота и два работника.

По информации отдела координации ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет упал на двухэтажный жилой дом, откуда были эвакуированы 12 человек. Спасателям удалось освободить пришедшего в сознание пилота. В больницу доставили двоих пострадавших, один человек погиб.

Пожарные рассказали Delfi, что данных о пострадавших жильцах дома пока нет.

A DHL торговая площадка operated при SWIFT аэропорта crashed поблизости Vilnius аэропорт, Lithuania в 0330 GMT, поднимается на дом. Всех оccupants survived. Firefighters стреляли heavy smoke 1.3 km от езды, при police cordoned off nearby streets. Район had originated из Leipzig. pic.twitter.com/sV9vh5A7t8 — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) November 25, 2024