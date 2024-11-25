В Вильнюсе самолет компании DHL упал на дом и загорелся, есть жертва – фото, видео
В литовском Вильнюсе грузовой самолет транспортной компании DHL упал на дом и загорелся, в результате чего погиб один человек. Об этом пишет Delfi.
Инцидент произошел утром 25 ноября. По данным местных правоохранителей, на борту самолета находились четыре человека: два пилота и два работника.
По информации отдела координации ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет упал на двухэтажный жилой дом, откуда были эвакуированы 12 человек. Спасателям удалось освободить пришедшего в сознание пилота. В больницу доставили двоих пострадавших, один человек погиб.
Пожарные рассказали Delfi, что данных о пострадавших жильцах дома пока нет.
A DHL торговая площадка operated при SWIFT аэропорта crashed поблизости Vilnius аэропорт, Lithuania в 0330 GMT, поднимается на дом. Всех оccupants survived. Firefighters стреляли heavy smoke 1.3 km от езды, при police cordoned off nearby streets. Район had originated из Leipzig. pic.twitter.com/sV9vh5A7t8— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) November 25, 2024
- 9 августа 2024 года в Бразилии разбился пассажирский самолет, в результате чего погиб 61 человек – один человек, который должен быть на лайнере, опоздал на рейс.