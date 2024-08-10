В Бразилии в авиакатастрофе погиб 61 человек, один – опоздал на рейс: видео

61 человек, находившийся на борту регионального турбовинтового самолета, погиб в результате авиакатастрофы 9 августа

Последствия авиакатастрофы (Фото: ABC News)

9 августа в Бразилии разбился пассажирский самолет, в результате чего погиб 61 человек – один человек, который должен был быть на лайнере, опоздал на рейс. Об этом сообщает Reuters.

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Представители региональной авиакомпании Voepass сообщили, что самолет выполнял рейс из Каскавелы в Сан-Паулу и потерпел крушение около 13:30 по местному времени в городе Виньедо, расположенном примерно в 80 км к северо-западу от Сан-Паулу.

Авиакомпания подтвердила, что 61 человек, находившийся на борту этого регионального турбовинтового самолета, погиб.

В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщал в день трагедии, что на борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа, то есть 62 человека.

Позже бразильские медиа выяснили, что пассажиров в итоге было 57, поскольку один человек опоздал на рейс.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел государства разбился, пересекая горную местность в сильном тумане.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из членов экипажа не выжил.

11 июня стало известно, что вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, в том числе бывшая первая леди Шанил Дзимбири, погибли в результате падения самолета 10 июня.

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