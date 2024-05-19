Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение, пишут местные СМИ. Сообщения противоречивы

Ибрагим Раиси (Фото: EPA)

Иранские СМИ заявили, что вертолет, на борту которого находился президент страны Ибрагим Раиси, попал в аварию в провинции Восточный Азербайджан, некоторым из его спутников удалось выйти на связь с центром. Об этом сообщает иранское оппозиционное медиа Iran International со ссылкой на другие новостные ресурсы страны.

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Государственное медиа IRIB сообщило, что спасательные команды продолжают свои усилия, чтобы добраться до места аварии.

Заместитель губернатора провинции по развитию Али Закари заявил, что еще не прибыл на место аварии и не имеет подробностей об инциденте.

По данным чиновника, авария произошла вблизи Варзекана. Он отметил, что всего было три вертолета: два благополучно приземлились, а один разбился.

Он подчеркнул, что пока неизвестно количество и личности потенциальных пострадавших, а также причина и подробности инцидента.

Красный Полумесяц (аналог Красного Креста) Ирана объявил, что на место крушения направлены спасательные группы.

Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение пишет, что вертолет с президентом испытал "жесткую посадку", но замечает, что местные СМИ предоставляют "противоречивые сообщения" о событии.

Сегодня же Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Раиси стал президентом Ирана в 2021 году, в то же время реальная власть в Исламской республике сосредоточена в руках "великого аятоллы" Али Хаменеи, религиозно-политического лидера государства.

Иран последовательно помогает России в ее войне против Украины: в первую очередь в дронах-камикадзе типа Shahed. Reuters заявляло, что также Иран передал РФ ракеты, но пока нет подтверждений этому.

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