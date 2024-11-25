В Анталии вспыхнул российский самолет Sukhoi Superjet 100. Причиной называют "сдвиг ветра"

В результате "сдвига ветра" самолет, вероятно, ударился о взлетно-посадочную полосу, повлекшую пожар, пишут пропагандисты РФ

Фото с места происшествия (пропагандисты РФ/Telegram)

Вечером 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", совершавший рейс из Сочи, загорелся после посадки в аэропорту турецкого города Анталия. Российские государственные пропагандисты, ссылаясь на источники в авиаотрасли, пишут, что это могло произойти из-за "оползня".

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По словам очевидцев, возгорание началось с левого двигателя самолета. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, взявшиеся за тушение огня, а администрация аэропорта временно перекрыла взлетно-посадочную полосу. Поэтому посадка самолетов была прекращена, а некоторые рейсы пришлось отложить.

Российские пропагандисты пишут, что на борту находились 79 пассажиров, среди которых 9 детей. Всех их эвакуировали с помощью надувных трапов.

У загоревшегося самолета, вероятно, были повреждены топливные баки, расположенные в крыльях, из-за чего произошел разлив горючего и последующее возгорание. Очевидцы считают, что повреждение баков могло быть нанесено сильным ударом о землю во время посадки.

Собеседник топпропагандистского медиа ТАСС заявил, что жесткая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 могла произойти из-за смещения ветра. В результате самолет, вероятно, ударился о взлетно-посадочную полосу, повлекшую пожар.