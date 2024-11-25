В Анталії загорівся російський літак Sukhoi Superjet 100. Причиною називають "зсув вітру"

Фото з місця події (пропагандисти РФ/Telegram)

Ввечері 24 листопада літак Sukhoi Superjet 100 російської авіакомпанії "Азимут", який здійснював рейс із Сочі, загорівся після посадки в аеропорту турецького міста Анталія. Російські державні пропагандисти, посилаючись на джерела в авіагалузі, пишуть, що це могло статися через "зсув вітру".

За словами очевидців, займання почалося з лівого двигуна літака. На місце події оперативно прибули пожежники, які взялися за гасіння вогню, а адміністрація аеропорту тимчасово перекрила злітно-посадкову смугу. Через це посадка літаків була припинена, а деякі рейси довелося відкласти.

Російські пропагандисти пишуть, що на борту перебувало 79 пасажирів, серед яких 9 дітей. Усіх їх евакуювали за допомогою надувних трапів.

У літака, що загорівся, імовірно, були пошкоджені паливні баки, розташовані в крилах, через що стався розлив пального і подальше займання. Очевидці вважають, що пошкодження баків могло бути спричинене сильним ударом об землю під час посадки.

Співрозмовник топпропагандистського медіа ТАСС заявив, що жорстка посадка літака Sukhoi Superjet 100 могла статися через зсув вітру. У результаті літак, імовірно, вдарився об злітно-посадкову смугу, що спричинило пожежу.

5 травня 2019 року в аеропорту Шереметьєво сталася катастрофа: літак Аерофлоту Sukhoi Superjet 100, який прямував до Мурманська, здійснив аварійну посадку і загорівся.

Згоріла або задихнулася 41 людина з 78 усього на борту.

12 липня 2024 року у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet, загинули троє членів екіпажу.