На юге Бразилии разбился пассажирский самолет, погибли минимум 10 человек – видео

Травмы в результате авиакатастрофы получили 17 человек, из которых двое находятся в критическом состоянии

Фото с места происшествия (Источник: Х/g1rs)

В туристическом городе Грамадо, расположенном на юге Бразилии в штате Риу-Гранди-ду-Сул, упал небольшой пассажирский самолет. Издание Reuters пишет, что минимум 10 человек погибли, сообщили представители гражданской обороны.

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Губернатор штата Эдуардо Лейте заявил, что травмы получили 17 человек, из которых двое находятся в критическом состоянии.

Управление общественной безопасности штата уточняет, что, по меньшей мере, 15 пострадавших были госпитализированы. Большинство из них подверглись отравлению дымом, который образовался в результате пожара, вызванного аварией.

По данным местных властей, самолет перед катастрофой задел дымоход здания, после чего врезался во второй этаж жилого дома, а затем — в мебельный магазин. Обломки самолета также упали вблизи соседней корчмы.

Как отмечает Reuters, город Грамадо, расположенный в горной местности, является самым популярным туристическим направлением в штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Um avião acaba de cair em Gramado, на Rua das Hortências, впоследствии в restaurant Aquecee à loja da Prawer. As informações ainda estão sendo apuradas. @portoalegre24h pic.twitter.com/i91WWM7X4q — Malu (@mariarita4141) December 22, 2024