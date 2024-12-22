В Турции вертолет влетел в здание больницы, погибли два медика и пилоты – фото

Фото: Turkiye Today

В турецком городе Мугла вертолет врезался в здание больницы, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

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"Во время взлета вертолет скорой помощи нашего министерства врезался в учебно-исследовательскую больницу Мугла и упал на пустую территорию. В аварии погибли четыре наших коллеги: два пилота, врач и медицинский работник", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет разбился вскоре после взлета, вероятно, из-за сложных погодных условий. Спасатели работают на месте крушения. Полиция сообщила, что теракт не подозревается.

Фото: Turkiye Today

Фото: Turkiye Today