В Турции вертолет влетел в здание больницы, погибли два медика и пилоты – фото
В турецком городе Мугла вертолет врезался в здание больницы, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
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"Во время взлета вертолет скорой помощи нашего министерства врезался в учебно-исследовательскую больницу Мугла и упал на пустую территорию. В аварии погибли четыре наших коллеги: два пилота, врач и медицинский работник", – говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолет разбился вскоре после взлета, вероятно, из-за сложных погодных условий. Спасатели работают на месте крушения. Полиция сообщила, что теракт не подозревается.
- 9 декабря 2024 года в Турции в воздухе столкнулись два военных вертолета во время тренировочного полета. Один из вертолетов разбился, известно о шести погибших.