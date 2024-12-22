Над Красным морем американские пилоты F/A-18 Super Hornet были поражены "дружеским огнем"

Оба пилота вовремя катапультировались и были спасены, хотя один из них получил легкие травмы

F/A-18 Super Hornet (Фото: ЕРА/FAZRY ISMAIL)

Двое американских пилотов были сбиты над Красным морем в результате "дружественного огня", что стало самым серьезным случаем, угрожавшим американским войскам за год операции против иранско-хуситских сил в регионе. Об этом пишет ряд медиа, в частности, Associated Press и CNN со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).

Отмечается, что самолет F/A-18 Super Hornet, базировавшийся на авианосце USS Harry S. Truman, был случайно поражен ракетным крейсером USS Gettysburg из той же ударной группы. Оба пилота вовремя катапультировались и были спасены, хотя один из них получил легкие травмы.

В CENTCOM отметили, что американские силы ранее сбивали дроны и ракеты, запущенные хуситами, создающими постоянную угрозу. Поспешность в принятии решений в условиях высокого напряжения, вероятно, привела к этой ошибке.

Американские военные заявили, что начато расследование.

Заявление CENTCOM

В конце октября издание WSJ сообщило, что хуситы использовали спутниковые данные, предоставленные Россией, для атак на корабли в Красном море.