Над Червоним морем двоє американських пілотів F/A-18 Super Hornet були уражені "дружнім вогнем"

Обидва пілоти вчасно катапультувалися й були врятовані, хоча один із них зазнав легких травм

F/A-18 Super Hornet (Фото: ЕРА/FAZRY ISMAIL)

Двоє американських пілотів були збиті над Червоним морем у результаті "дружнього вогню", що стало найсерйознішим випадком, який загрожував американським військам за понад рік операцій проти ірансько-хуситських сил у регіоні. Про це пише низка медіа, зокрема Associated Press і CNN з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).

Зазначається, що літак F/A-18 Super Hornet, який базувався на авіаносці USS Harry S. Truman, випадково був уражений ракетним крейсером USS Gettysburg із тієї ж ударної групи. Обидва пілоти вчасно катапультувалися й були врятовані, хоча один із них зазнав легких травм.

У CENTCOM зазначили, що американські сили раніше збивали дрони та ракети, запущені хуситами, що створюють постійну загрозу. Поспішність в ухваленні рішень в умовах високої напруги, ймовірно, призвела до цієї помилки.

Американські військові заявили, що розпочато розслідування.

Заява CENTCOM

Наприкінці жовтня видання WSJ повідомило, що хусити використовували супутникові дані, надані Росією, для атак на кораблі в Червоному морі.