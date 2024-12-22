Над Червоним морем двоє американських пілотів F/A-18 Super Hornet були уражені "дружнім вогнем"
Двоє американських пілотів були збиті над Червоним морем у результаті "дружнього вогню", що стало найсерйознішим випадком, який загрожував американським військам за понад рік операцій проти ірансько-хуситських сил у регіоні. Про це пише низка медіа, зокрема Associated Press і CNN з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).
Зазначається, що літак F/A-18 Super Hornet, який базувався на авіаносці USS Harry S. Truman, випадково був уражений ракетним крейсером USS Gettysburg із тієї ж ударної групи. Обидва пілоти вчасно катапультувалися й були врятовані, хоча один із них зазнав легких травм.
У CENTCOM зазначили, що американські сили раніше збивали дрони та ракети, запущені хуситами, що створюють постійну загрозу. Поспішність в ухваленні рішень в умовах високої напруги, ймовірно, призвела до цієї помилки.
Американські військові заявили, що розпочато розслідування.
- Наприкінці жовтня видання WSJ повідомило, що хусити використовували супутникові дані, надані Росією, для атак на кораблі в Червоному морі.