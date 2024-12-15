В американській Джорджії сталася стрілянина на військовій базі, є жертва

Фото: Fort Eisenhower/Facebook

На військовій базі Форт-Ейзенхауер в американському штаті Джорджії сталася стрілянина, в результаті якої загинула одна людина. Нападника було затримано, повідомляє CBS News.

"У житловій зоні на території бази було поранено людину, яка згодом померла. Інформація про загиблого не буде оприлюднена до моменту повідомлення його рідних. Форт Ейзенхауер надає активну підтримку родині загиблого, а також готовий надати допомогу всім, хто постраждав від цієї трагедії. Безпека мешканців і персоналу залишається пріоритетом для керівництва бази", – йдеться у повідомленні бази в Facebook.

14 грудня близько 09:45 за місцевим часом робота бази була повністю відновлена. Керівництво об’єкта заявило, що інцидент є поодиноким випадком.

За даними CBS, Форт-Ейзенхауер є важливим стратегічним об'єктом, оскільки тут розташована штаб-квартира кіберкомандування сухопутних військ США.