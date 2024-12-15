В американской Джорджии произошла стрельба на военной базе, есть жертва

Фото: Fort Eisenhower/Facebook

На военной базе Форт-Эйзенхауэр в американском штате Джорджии произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Нападавший был задержан, сообщает CBS News.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"В жилой зоне на территории базы был ранен человек, впоследствии умерший. Информация о погибшем не будет обнародована до момента сообщения его родным. Форт Эйзенхауэр оказывает активную поддержку семье погибшего, а также готов оказать помощь всем, кто пострадал от этой трагедии. Безопасность жителей и персонала остается приоритетом для руководства базы", – говорится в сообщении базы в Facebook.

14 декабря около 09:45 по местному времени работа базы была полностью восстановлена. Руководство объекта заявило, что инцидент является единичным случаем.

По данным CBS, Форт-Эйзенхауэр является важным стратегическим объектом, поскольку здесь находится штаб-квартира киберкомандования сухопутных войск США.