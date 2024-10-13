В США произошла стрельба возле вуза, один человек погиб, а десять ранены

По версии полиции, минимум один из раненых может быть причастен к стрельбе

Стрельба в кампусе вуза в США (Фото: полиция Нешвила)

В штате Теннесси в США произошла стрельба на территории кампуса университета. Один человек погиб, еще десять ранены сообщают в полиции штата и издание The Hill.

Информация о стрельбе на Джефферсон-стрит угол 27-й авеню Север поступила 12 октября около 17:00 по местному времени или около полуночи 13 октября по Киеву. Вскоре после этого университет разослал сообщения, что на территории кампуса может находиться сам стрелок.

Стрельба раздалась в тот момент, когда исторически афроамериканский университет организовал торжество на территории возле кампуса по случаю возвращения выпускников на родину. В результате инцидента минимум 10 человек ранены, все они находятся в больницах, трое из пострадавших несовершеннолетние. Погиб 24-летний парень.

В полиции штата сообщают, что стрелком может оказаться минимум один из раненых, но не исключают, что их могло быть несколько. Представитель службы пожарной охраны Нэшвилла Кендра Лони заявила, что стрелок нарушил "невиновность людей" и поставил под угрозу их жизни.

Также сообщается, что год назад аналогичные инциденты произошли в других вузах США во время празднования дня возвращения на родину.