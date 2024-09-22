Национальная полиция Киевской области сообщила о задержании мужчины, который устроил хаотическую стрельбу в магазине – ранил двух человек, а затем скрылся.

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Об инциденте правоохранителям сообщили в 14:00 22 сентября – поступила информация, что неизвестный зашел в магазин Обуховского района и начал хаотично стрелять из автомата, ранил продавщицу и владельца заведения, а после этого скрылся.

По прибытии на место полицейские вызвали медицинскую помощь, установили личность стрелка и начали операцию по его задержанию, описывает Нацпол.

По данным правоохранителей, фигурант – 36-летний ранее судимый местный житель, его оперативно задержали.

Раненые же получили помощь от медиков – и их жизни сейчас ничего не угрожает.

Уголовное производство насчет стрельбы начато по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия.

Фигуранту грозит до семи лет тюрьмы.

14 сентября в Хмельницкой области мужчина расстрелял из автомата Калашникова две служебные машины, а также ранил полицейского и гражданского.

18 сентября в Святошинском районе Киева застрелили местного жителя, подозреваемого задержали – ему инкриминируют умышленное убийство по корыстным мотивам, незаконное завладение транспортным средством, разбой и незаконное обращение с оружием.

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