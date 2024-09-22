Національна поліція Київщини повідомила про затримання чоловіка, котрий влаштував хаотичну стрілянину в магазині – поранив двох людей, а потім втік.

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Про інцидент правоохоронцям повідомили о 14:00 22 вересня – надійшла інформація, що невідомий зайшов у магазин на Обухівщині та почав хаотично стріляти з автомата, поранив продавчиню і власника закладу, а після цього утік.

Після прибуття на місце поліціянти викликали медичну допомогу, встановили особу стрільця та розпочали операцію з його затримання, описує Нацпол.

За даними правоохоронців, фігурант – 36-річний раніше судимий місцевий мешканець, його оперативно затримали.

Поранені ж отримали допомогу від медиків – і їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Кримінальне провадження щодо стрілянини розпочали за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Фігуранту загрожує до семи років тюрми.

14 вересня у Хмельницькій області чоловік розстріляв з автомата Калашникова дві службові машини, а також поранив поліціянта та цивільного.

18 вересня у Святошинському районі Києва застрелили місцевого жителя, підозрюваного затримали – йому інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів, незаконне заволодіння транспортним засобом, розбій та незаконне поводження зі зброєю.

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