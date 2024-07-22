В Хорватии мужчина застрелил пятерых человек в доме престарелых, его задержали в кафе
Днем 22 июля мужчина застрелил пятерых пожилых людей в доме престарелых в хорватском городе Дарувар, полицейские задержали его в соседнем кафе. Об этом сообщает местная газета Jutarnji list.
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По предварительной версии, мужчина пробрался внутрь дома престарелых и открыл огонь. Приехавшие на место полицейские задержали стрелка через некоторое время в соседнем кафе – он заказывал там алкогольный напиток, отметили журналисты.
По словам правоохранителей, пять человек погибли, еще столько же – в больнице с ранениями разной степени.
Jutarnji со ссылкой на собственные источники и очевидцев также добавило, что нападающий является бывшим военным 1973 года рождения. По неофициальным данным, он убил свою мать, еще нескольких жителей дома престарелых и работника.
"Мы шокированы и не верим в это трагическое событие в доме престарелых в Даруваре. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Мы шокированы этим досадным событием. Злоумышленника удалось поймать. Следствие продолжается", – сообщили на странице городского совета Дарувара.
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