В Хорватии мужчина застрелил пятерых человек в доме престарелых, его задержали в кафе

По словам правоохранителей, пять человек погибли, еще столько же – в больнице с ранениями разной степени

Полиция Хорватии (Фото: Moj Portal)

Днем 22 июля мужчина застрелил пятерых пожилых людей в доме престарелых в хорватском городе Дарувар, полицейские задержали его в соседнем кафе. Об этом сообщает местная газета Jutarnji list.

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По предварительной версии, мужчина пробрался внутрь дома престарелых и открыл огонь. Приехавшие на место полицейские задержали стрелка через некоторое время в соседнем кафе – он заказывал там алкогольный напиток, отметили журналисты.

По словам правоохранителей, пять человек погибли, еще столько же – в больнице с ранениями разной степени.

Jutarnji со ссылкой на собственные источники и очевидцев также добавило, что нападающий является бывшим военным 1973 года рождения. По неофициальным данным, он убил свою мать, еще нескольких жителей дома престарелых и работника.

"Мы шокированы и не верим в это трагическое событие в доме престарелых в Даруваре. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Мы шокированы этим досадным событием. Злоумышленника удалось поймать. Следствие продолжается", – сообщили на странице городского совета Дарувара.

Фото с места происшествия (Moj Portal)

2 мая 2024 года стало известно, что в американском штате Висконсин полицейские застрелили несовершеннолетнего, пытавшегося попасть в местную среднюю школу с оружием.

11 июля полицейский выстрелил из оружия у бразильского голкипера Рамона Соузу после того, как после матча между клубами "Гремио Анаполис" и "Сентро Оэсте" произошла стычка.

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