В Бразилии полицейский выстрелил в футболиста из-за возникшей после матча стычки – видео

В Бразилии полицейский выстрелил резиновой пулей в бразильского голкипера Рамона Соузу после того, как после матча между клубами "Гремио Анаполис" и "Сентро Оэсте" произошла стычка. Об этом сообщает местная газета Globo и Daily Mail.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Матч завершился победой "Сентро Оэсте" со счетом 2:1. По сообщению Globo, после финального свистка возникла потасовка, в которую вмешался полицейский. Он выстрелил резиновой пулей, попавшей в ногу вратаря.

Бразильский голкипер получил медицинскую помощь, а клуб обнародовал заявление, в котором осудил стрельбу, назвав ее "печальной, бессмысленной и отвратительной", и пообещал добиться привлечения офицера к ответственности.

🚨🇧🇷| NEW video of the Brazilian POLICE стреляющий в игрока при получении игры! pic.twitter.com/5FsBqQCU80