Во Львовской области застрелили супругов-бизнесменов: полиция ввела план "Перехват"

По предварительным данным, убийство было совершено из охотничьего ружья

Место преступления (Фото: Национальная полиция)

В пятницу, 4 октября, в одном из поселков в Шептицком районе Львовской области найдены убитыми супруги-предприниматели. Об этом сообщили Национальная полиция и местное издание Zahid.net.

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Утром правоохранителям поступила информация об обнаружении тела мужчины с огнестрельными ранениями. Полицейские установили личность погибшего – 51-летнего местного жителя, которого застрелили на территории собственного хозяйства.

Кроме того, в доме полицейские обнаружили тело его 48-летней супруги – также без признаков жизни, с травмами головы.

Правоохранители установили, что после убийства супругов нападавший уехал с места преступления на их автомобиле. Полиция возбудила уголовное производство по статьям об умышленном убийстве двух или более лиц и о незаконном завладении транспортным средством.

Издание Zahid.net сообщило, что местного предпринимателя Руслана Билоуса и его жену убили в поселке Лопатин. Около 05:00 их зять нашел тела в деревянном доме на территории частных озер вблизи лесного массива.

Полиция объявила во Львовской области план "Перехват". По предварительным данным, убийство было совершено из охотничьего ружья.

Ресурс Буск онлайн опубликовал ориентировку на подозреваемого. Согласно обнародованным фото преступление мог совершить мужчина в камуфляжной одежде, сбежавший с места происшествия на автомобиле Ssang Yong Rexton черного цвета.

Об ориентировании также сообщил депутат Червоноградского районного совета Александр Климов. Он опубликовал фото мужчины, которого разыскивают.

Фото: Telegram-канал Александра Климова

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

15 августа 2024 года в Тернопольской области правоохранители сообщили о задержании вооруженного мужчины в военной форме, который стрелял по людям, – погибли два человека, трое ранены.

14 сентября в Хмельницкой области мужчина расстрелял из автомата Калашникова две служебные машины, а также ранил полицейского и гражданского.