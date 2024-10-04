У селищі на Львівщині застрелили подружжя підприємців: поліція ввела план "Перехоплення"

За попередніми даними, вбивство було вчинене з мисливської рушниці

Місце злочину (Фото: Національна поліція)

У п’ятницю, 4 жовтня, в одному з селищ у Шептицькому районі Львівської області знайдено вбитим подружжя підприємців. Про це повідомили Національна поліція і місцеве видання Zahid.net.

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Вранці правоохоронцям надійшла інформація про виявлення тіла чоловіка з вогнепальними пораненнями. Поліціянти встановили особу загиблого – 51-річного місцевого жителя, який був застрелений на території власного господарства.

Крім того, у будинку поліціянти виявили тіло його 48-річної дружини – також без ознак життя, з травмами голови.

Правоохоронці встановили, що після вбивства подружжя нападник поїхав з місця злочину на їхньому автомобілі. Поліція порушила кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство двох або більше осіб та про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Видання Zahid.net повідомило, що місцевого підприємця Руслана Білоуса та його дружину вбили в селищі Лопатин. Близько 05:00 їхній зять знайшов тіла в дерев’яному будинку на території приватних озер поблизу лісового масиву.

Поліція оголосила у Львівській області план "Перехоплення". За попередніми даними, вбивство було вчинене з мисливської рушниці.

Ресурс Буськ онлайн опублікував орієнтування на підозрюваного. Згідно з оприлюдненим фото злочин міг вчинити чоловік у камуфляжному одязі, який втік з місця події на автомобілі Ssang Yong Rexton чорного кольору.

Про орієнтування також повідомив депутат Червоноградської районної ради Олександр Клімов. Він опублікував фото чоловіка, якого розшукують.

Фото: Telegram-канал Олександра Клімова

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

15 серпня 2024 року в Тернопільській області правоохоронці повідомили про затримання озброєного чоловіка у військовій формі, який стріляв по людях, – загинуло двоє осіб, троє поранені.

14 вересня у Хмельницькій області чоловік розстріляв з автомата Калашникова дві службові машини, а також поранив поліціянта та цивільного.