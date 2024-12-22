У Туреччині вертоліт влетів у будівлю лікарні, загинули двоє медиків та пілоти – фото

Фото: Turkiye Today

У турецькому місті Мугла вертоліт врізався у будівлю лікарні, внаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я країни.

"Під час зльоту гелікоптер швидкої допомоги нашого міністерства врізався в навчально-дослідницьку лікарню Мугла і впав на порожню територію. В аварії загинули чотири наших колеги: два пілоти, лікар і медичний працівник", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вертоліт розбився невдовзі після зльоту, ймовірно, через складні погодні умови. Рятувальники працюють на місці катастрофи. Поліція повідомила, що теракт не підозрюють.

Фото: Turkiye Today

Фото: Turkiye Today