У Туреччині вертоліт влетів у будівлю лікарні, загинули двоє медиків та пілоти – фото
У турецькому місті Мугла вертоліт врізався у будівлю лікарні, внаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я країни.
"Під час зльоту гелікоптер швидкої допомоги нашого міністерства врізався в навчально-дослідницьку лікарню Мугла і впав на порожню територію. В аварії загинули чотири наших колеги: два пілоти, лікар і медичний працівник", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вертоліт розбився невдовзі після зльоту, ймовірно, через складні погодні умови. Рятувальники працюють на місці катастрофи. Поліція повідомила, що теракт не підозрюють.
- 9 грудня 2024 року в Туреччині в повітрі зіткнулися два військові вертольоти під час тренувального польоту. Один з гелікоптерів розбився, відомо про шістьох загиблих.