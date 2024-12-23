На півдні Бразилії розбився пасажирський літак, загинули мінімум 10 людей – відео
Фото з місця події (Джерело: Х/g1rs)

У туристичному місті Грамадо, розташованому на півдні Бразилії в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, впав невеликий пасажирський літак. Видання Reuters пише, що мінімум 10 людей загинули, про це повідомили представники цивільної оборони.

Губернатор штату Едуардо Лейте заявив, що травми отримали 17 осіб, з яких двоє перебувають у критичному стані.

Управління громадської безпеки штату уточнює, що щонайменше 15 постраждалих були госпіталізовані. Більшість із них отруїлись димом, який утворився внаслідок пожежі, спричиненої аварією.

За даними місцевої влади, літак перед катастрофою зачепив димохід будівлі, після чого врізався у другий поверх житлового будинку, а згодом — у меблевий магазин. Уламки літака також впали поблизу сусідньої корчми.

Як зазначає Reuters, місто Грамадо, розташоване в гірській місцевості, є найпопулярнішим туристичним напрямком у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.

Читайте також
У Туреччині вертоліт влетів у будівлю лікарні, загинули двоє медиків та пілоти – фото
літакавіакатастрофаБразилія