На півдні Бразилії розбився пасажирський літак, загинули мінімум 10 людей – відео

Травми внаслідок авіакатастрофи отримали 17 осіб, з яких двоє перебувають у критичному стані

Фото з місця події (Джерело: Х/g1rs)

У туристичному місті Грамадо, розташованому на півдні Бразилії в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, впав невеликий пасажирський літак. Видання Reuters пише, що мінімум 10 людей загинули, про це повідомили представники цивільної оборони.

Губернатор штату Едуардо Лейте заявив, що травми отримали 17 осіб, з яких двоє перебувають у критичному стані.

Управління громадської безпеки штату уточнює, що щонайменше 15 постраждалих були госпіталізовані. Більшість із них отруїлись димом, який утворився внаслідок пожежі, спричиненої аварією.

За даними місцевої влади, літак перед катастрофою зачепив димохід будівлі, після чого врізався у другий поверх житлового будинку, а згодом — у меблевий магазин. Уламки літака також впали поблизу сусідньої корчми.

Як зазначає Reuters, місто Грамадо, розташоване в гірській місцевості, є найпопулярнішим туристичним напрямком у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.

Um avião acaba de cair em Gramado, na Rua das Hortências, próximo ao restaurante Aquecee e à loja da Prawer. As informações ainda estão sendo apuradas. @portoalegre24h pic.twitter.com/i91WWM7X4q — Malu (@mariarita4141) December 22, 2024