У Канаді літак спалахнув під час посадки в аеропорту – відео
У Канаді у пасажирського літака виникли проблеми під час посадки й частина його спалахнула. Інформації про постраждалих наразі немає, пише CBC News.
Згідно із заявою аеропорту Галіфакс, інцидент стався з рейсом Air Canada 2259 від авіакомпанії PAL Airlines близько 21:30 за часом Східного узбережжя (близько 04:30 29 грудня за Києвом). Літак прибув із канадського міста Сент-Джонс.
Повідомляється, що у літака виникли проблеми з посадкою, через що він викотився за межі злітно-посадкової смуги та частково спалахнув. Одна з пасажирок розповіла, що одне з шасі не розкрилося належним чином під час посадки.
WATCH: Air Canada flight lands with broken landing gear на Halifax аеропорту. Only minor injuries pic.twitter.com/k6dWYMlibR— BNO News (@BNONews) December 29, 2024
"Літак почав нахилятися приблизно на 20 градусів вліво, і коли це сталося, ми почули досить гучний звук, схожий на звук удару, коли крило літака почало ковзати тротуаром разом з тим, що, як я припускаю, було двигуном", – сказала Нікі Валентайн.
Літак "сильно струснуло", і пасажирка побачила пожежу на лівому борту літака.
Після інциденту польоти в аеропорту Галіфакса було припинено. Інформації щодо постраждалих немає.
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