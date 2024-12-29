У Канаді літак спалахнув під час посадки в аеропорту – відео

За словами пасажирки, у літака не розкрилося одне з шасі

Літак в аеропорту Канади (Фото: пасажирка літака Nikki Valentine)

У Канаді у пасажирського літака виникли проблеми під час посадки й частина його спалахнула. Інформації про постраждалих наразі немає, пише CBC News.

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Згідно із заявою аеропорту Галіфакс, інцидент стався з рейсом Air Canada 2259 від авіакомпанії PAL Airlines близько 21:30 за часом Східного узбережжя (близько 04:30 29 грудня за Києвом). Літак прибув із канадського міста Сент-Джонс.

Повідомляється, що у літака виникли проблеми з посадкою, через що він викотився за межі злітно-посадкової смуги та частково спалахнув. Одна з пасажирок розповіла, що одне з шасі не розкрилося належним чином під час посадки.

WATCH: Air Canada flight lands with broken landing gear на Halifax аеропорту. Only minor injuries pic.twitter.com/k6dWYMlibR — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

"Літак почав нахилятися приблизно на 20 градусів вліво, і коли це сталося, ми почули досить гучний звук, схожий на звук удару, коли крило літака почало ковзати тротуаром разом з тим, що, як я припускаю, було двигуном", – сказала Нікі Валентайн.

Літак "сильно струснуло", і пасажирка побачила пожежу на лівому борту літака.

Після інциденту польоти в аеропорту Галіфакса було припинено. Інформації щодо постраждалих немає.