В Южной Корее разбился пассажирский самолет, погибли, вероятно, свыше 100 человек – видео

Самолет врезался в стену аэропорта во время приземления и взорвался

Крушение самолета в Южнй Корее (Фото: ЕРА)

В воскресенье, 29 декабря, в международном аэропорту Муан в Южной Корее разбился пассажирский самолет. Погибли десятки человек, сообщает Пожарная служба страны.

Как сообщили в ведомстве, на борту рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air находился 181 человек: 175 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате аварии погибли минимум 85 человек. Большинство пропавших без вести тоже считаются погибшими, уточнили в пожарной службе Южной Кореи.

ДОПОЛНЕНО В 07:25. Вероятно, погибли 179 человек, только двух удалось спасти. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на данные властей.

По данным представителя пожарной охраны, два человека были найдены живыми, но спасательная операция продолжается. Информационное агентство Yonhap сообщило, что три человека были спасены.

"Пассажиры выпали из самолета после столкновения с забором. Шансов выжить практически нет. Фюзеляж почти полностью разрушен, и опознать погибших трудно. Потребуется время, чтобы найти и вернуть останки", – сказал он.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air летел из Бангкока и при посадке в аэропорту Муна, что в 288 км от Сеула на юго-западе страны, не выпустил шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате этого он врезался во внешнюю стену аэропорта и взорвался.

Причину происшествия объясняют предположительным столкновением со стаей птиц.

По данным министерства транспорта, среди пассажиров было двое граждан Таиланда, а остальные, как полагают, являются гражданами Южной Кореи, сообщает Reuters.