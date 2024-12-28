Путин извинился перед главой Азербайджана, а тот заявил о внешней атаке на самолет AZAL

Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: сайт Кремля)

Российский диктатор Владимир Путин позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и извинился за "трагический инцидент" – крушение пассажирского самолета 25 декабря. Тот, в свою очередь заявил, что самолет был поврежден извне.

Как сообщили в Кремле, Путин извинился за то, что "инцидент" произошел в воздушном пространстве России и выразил соболезнования семьям погибших.

Он отметил, что пассажирский самолет Azerbaijan Airlines неоднократно пытался сесть в аэропорту чеченского города Грозный. Но в это время Грозный, Моздок и Владикавказ были под атакой якобы "украинских дронов", заявил Путин и отметил, что работали силы противовоздушной обороны.

Но причастна ли работа ПВО к авиакатастрофе российский диктатор уточнять не стал.

Президент Азербайджана же заявил, что пассажирский самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству", находясь в воздушном пространстве России. После этого он полностью потерял управление, но благодаря профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку.

"Глава государства подчеркнул наличие многочисленных дыр в корпусе самолета, ранения пассажиров и членов экипажа инородными частицами, проникшими в корпус самолета еще в воздухе. А заявления выживших бортпроводников и пассажиры подтвердили факт внешнего физического и технического вмешательства", – сказано на сайте президента.

Алиев сообщил, что по предложению азербайджанской стороны на месте трагедии работает группа международных экспертов. Это необходимо для всестороннего расследования причин аварии.