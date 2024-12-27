У Байдена видели признаки, что самолет Azerbaijan Airlines сбила российская ПВО
США видели первоначальные признаки, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской противовоздушной обороной. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает журналистка Келли Мейер.
"Мы заметили первые признаки, несомненно, указывающие на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны", – сказал представитель Белого дома.
Кирби добавил, что Вашингтон предложил свою помощь в расследовании крушения.
Ранее президент Владимир Зеленский также заявил, что фото и видео с места катастрофы "красноречиво" свидетельствуют об ответственности России за трагедию.
- 25 декабря 2024 года разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, в том числе члены экипажа. Известно, что погибли 38 человек.
- В ЦПД заявили, что Россия могла сбить самолет с ЗРК над Казахстаном. В сети показали кадры якобы остатков самолета с отверстиями, как от стрельбы.
- 26 декабря в ЦПД заявили, что россияне признают — самолет могла сбить их ПВО перед падением в Казахстане. Были якобы расшифрованы переговоры экипажа.
- В тот же день Reuters писало, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".