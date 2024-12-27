У Байдена видели признаки, что самолет Azerbaijan Airlines сбила российская ПВО

Джон Кирби заявил, что Вашингтон предложил свою помощь в расследовании катастрофы

Джон Кирби (Фото: ЕРА / AARON SCHWARTZ)

США видели первоначальные признаки, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской противовоздушной обороной. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает журналистка Келли Мейер.

"Мы заметили первые признаки, несомненно, указывающие на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны", – сказал представитель Белого дома.

Кирби добавил, что Вашингтон предложил свою помощь в расследовании крушения.

Ранее президент Владимир Зеленский также заявил, что фото и видео с места катастрофы "красноречиво" свидетельствуют об ответственности России за трагедию.