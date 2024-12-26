Глава Центра при СНБО: Россияне признают, что самолет в Казахстане могла сбить их ПВО

Россия будет пытаться скрыть свою вину в падении самолета, говорит Коваленко

Место падения самолета (Фото: Orda.kz)

Россияне признают, что самолет Embraer 19, летевший из Грозного в Баку 25 декабря, могла сбить их противовоздушная оборона. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

На ресурсах оккупантов появилась информация о том, что они якобы ознакомились с расшифровкой переговоров экипажа рейса Баку – Грозный. В сообщении говорится, что все указывает на то, что борт был поражен средствами ПВО, но пилоты самолета приняли взрыв за "столкновение со стаей птиц".

"Еще раз отмечу к тому, что вчера говорил: отверстия в фюзеляже самолета во время полета не появляются от птиц. Пассажиры четко сняли это. Разрыв ракеты ЗРК повредил самолет и вывел из строя его системы", – заявил Коваленко.

Руководитель ЦПД отметил, что во время вероятной атаки дронов на город Грозный Россия не закрыла воздушное пространство. Кроме того, самолету не дали разрешение сесть в Грозном или Махачкале не просто так, подчеркнул он.

"Только профессиональная работа пилотов самолета не позволила россиянам превратить эту историю в провокацию России против Украины. И сейчас РФ будет делать все, чтобы скрыть собственную вину в авиакатастрофе и гибели людей", – заявил Коваленко.

Официальной информации по этому поводу ни от одной из сторон пока не поступало.

Вместе с тем глава сената Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что причина падения самолета все еще неизвестна. В расследовании задействованы представители РФ, Казахстана и Азербайджана.

"Вместе с представителями этих стран наши специалисты работают. Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее, – это спекуляция, это необоснованные заявления", – цитирует его Orda.kz.

Ашимбаев подчеркнул, что ни одна из стран "не заинтересована скрывать информацию" об авиакатастрофе.

25 декабря разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, в том числе члены экипажа. Пока известно, что 12 человек выжили, их госпитализировали, а погибли 38 человек.

В ЦПД заявили, что Россия могла сбить самолет с ЗРК над Казахстаном. В сети показали кадры якобы остатков самолета с отверстиями, как от стрельбы.