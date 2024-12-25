Самолет в Казахстане мог сбить ЗРК россиян – Центр при СНБО

В сети показали фото якобы остатков самолета с отверстиями, как от стрельбы

Авиакатастрофа в Казахстане (Фото: ресурсы пропагандистов)

Разбившийся в Казахстане самолет Embraer 190 могли сбить с зенитного ракетного комплекса россияне. Такую версию озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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Коваленко отметил, что Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным во время предполагаемой атаки БпЛА, но не сделала этого. После того как самолет получил повреждение от россиян, его направили в Казахстан, вместо того чтобы экстренно посадить в Грозном.

Если бы россияне посадили самолет, то им удалось спасти жизнь людей, считает руководитель ЦПД.

Report сообщил, что на месте авиакатастрофы обнаружили "черный ящик". Об этом заявил главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов. Его уже приобщили к доказательствам.

Пропагандистские ресурсы распространяют фото якобы частей самолета Embraer 190 с отверстиями, как от выстрелов.

Самолет разбился 25 декабря в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, в том числе члены экипажа. Пока известно, что 12 человек выжили, их госпитализировали, а погибли 38 человек.