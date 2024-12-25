Літак у Казахстані міг збити ЗРК росіян – Центр при РНБО

У мережі показали фото нібито залишків літака з отворами, як від стрільби

Авіакатастрофа в Казахстані (Фото: ресурси пропагандистів)

Літак Embraer 190, який розбився у Казахстані, могли збити із зенітного ракетного комплексу росіяни. Таку версію озвучив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

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Коваленко зазначив, що Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним під час ймовірної атаки БпЛА, але не зробила цього. Після того як літак отримав пошкодження від росіян, його направили до Казахстану, замість того щоб екстрено посадити в Грозному.

Якби росіяни посадили літак, то їм вдалося б врятувати життя людей, вважає керівник ЦПД.

Report повідомив, що на місці авіакатастрофи знайшли "чорний ящик". Про це заявив головний транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейменов. Його вже долучили до доказів.

Пропагандистські ресурси ширять відео нібито частин літака Embraer 190 з отворами, як від пострілів.

Літак розбився 25 грудня у місті Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, зокрема члени екіпажу. Наразі відомо, що 12 людей вижили, їх ушпиталили, а загинули 38 осіб.