Падіння літака DHL у Литві. Глава МЗС Німеччини не виключає "акт гібридної війни"

Анналена Бербок (Фото: Filip Singer/EPA)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що влада повинна розібратися, чи була катастрофа вантажного літака німецького логістичного концерну DHL у Литві "актом гібридної війни". Її слова наводить газета Politico.

Вантажний літак компанії DHL, що летів з німецького Лейпцига до Литви, врізався в будівлю у Вільнюсі та вибухнув вранці у понеділок, унаслідок чого загинув один член екіпажу, ще троє отримали поранення.

У матеріалі йдеться, що Росія посилила кампанію гібридної війни з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року, націлюючись на різні країни Європейського Союзу шляхом кібератак, диверсій і прямого насильства.

Литовські офіційні особи заявили, що розслідують причини авіакатастрофи у Вільнюсі, але поки що не знайшли жодних ознак диверсії.

"Той факт, що ми разом з нашими литовськими й іспанськими партнерами тепер повинні серйозно запитати себе, чи це був нещасний випадок, чи стався ще один гібридний інцидент, показує, у які нестабільні часи ми зараз живемо, навіть у центрі Європи", – сказала Бербок.

Вона додала, що влада Німеччини дуже тісно співпрацює з Литвою, щоб розібратися в цьому.

Глава литовської поліції Арунас Паулаускас заявив, що аварія сталася, "швидше за все, через технічну несправність або людську помилку", але додав, що тероризм "не можна виключати".

"Це одна з версій катастрофи, що буде розслідуватися і перевірятися. Попереду дуже багато роботи. Збір доказів може тривати цілий тиждень, швидких відповідей не буде", – наголосив Паулаускас.

Politico нагадало, що на початку цього року запальний пристрій, доставлений з Литви через DHL, спричинив пожежу в логістичному центрі в Лейпцигу. Згідно з повідомленнями, представники західної розвідки звинуватили Росію в цьому інциденті, а британські антитерористичні співробітники також розслідували, чи Кремль стоїть за бомбою-посилкою на базі DHL у Бірмінгемі в липні.