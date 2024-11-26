Падение самолета DHL в Литве. Глава МИД Германии не исключает "акт гибридной войны"

Анналена Бербок (Фото: Filip Singer/EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что власти должны разобраться, была ли катастрофа грузового самолета немецкого логистического концерна DHL в Литве "актом гибридной войны". Ее слова приводит газета Politico.

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Грузовой самолет компании DHL, летевший из немецкого Лейпцига в Литву, врезался в здание в Вильнюсе и взорвался рано утром в понедельник, в результате чего погиб один член экипажа, еще трое получили ранения.

В материале говорится, что Россия усилила кампанию гибридной войны с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года, нацеливаясь на разные страны Европейского Союза путем кибератак, диверсий и прямого насилия.

Литовские официальные лица заявили, что расследуют причины авиакатастрофы в Вильнюсе, но пока не нашли никаких признаков диверсии.

"Тот факт, что мы вместе с нашими литовскими и испанскими партнерами теперь должны серьезно спросить себя, был ли это несчастный случай, произошел ли еще один гибридный инцидент, показывает, в какие нестабильные времена мы сейчас живем, даже в центре Европы", — сказала Бербок.

Она добавила, что власти Германии очень тесно сотрудничают с Литвой, чтобы разобраться в этом.

Глава литовской полиции Арунас Паулаускас заявил, что авария произошла, "скорее всего, из-за технической неисправности или человеческой ошибки", но добавил, что терроризм "нельзя исключать".

"Это одна из версий катастрофы, которая будет расследоваться и проверяться. Впереди очень много работы. Сбор доказательств может длиться целую неделю, скорых ответов не будет", — подчеркнул Паулаускас.

Politico напомнило, что в начале этого года зажигательное устройство, доставленное из Литвы через DHL, вызвало пожар в логистическом центре в Лейпциге. Согласно сообщениям, представители западной разведки обвинили Россию в этом инциденте, а британские антитеррористические сотрудники также расследовали, стоит ли Кремль за бомбой-посылкой на базе DHL в Бирмингеме в июле.