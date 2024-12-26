Керівник Центру при РНБО: Росіяни визнають, що літак у Казахстані могла збити їхня ППО

Росія намагатиметься приховати свою провину у падінні літака, каже Коваленко

Місце падіння літака (Фото: Orda.kz)

Росіяни визнають, що літак Embraer 19, який летів з Грозного до Баку 25 грудня, могла збити їхня протиповітряна оборона. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

На ресурсах окупантів з'явилася інформації про те, що вони нібито ознайомилися з розшифровкою переговорів екіпажу рейсу Баку – Грозний. У повідомленні йдеться, що все вказує на те, що борт був уражений засобами ППО, але пілоти літака прийняли вибух за "зіткнення зі зграєю птахів".

"Ще раз зазначу до того, що вчора говорив: отвори у фюзеляжі літака під час польоту не з'являються від птахів. Пасажири чітко зафільмували це. Розрив ракети ЗРК пошкодив літак і вивів з ладу його системи", – заявив Коваленко.

Керівник ЦПД зазначив, що під час ймовірної атаки дронів на місто Грозний Росія не закрила повітряний простір. Окрім цього, літаку не дали дозвіл сісти у Грозному чи Махачкалі не просто так, підкреслив він.

"Лише професійна робота пілотів літака не дозволила росіянам перетворити цю історію в провокацію Росії проти України. І зараз РФ робитиме все, щоб приховати власну вину в авіакатастрофі та загибелі людей", – заявив Коваленко.

Офіційної інформації щодо цього від жодної зі сторін наразі не надходило.

Натомість голова сенату Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що причина падіння літака наразі невідома. У розслідування залучені представники РФ, Казахстану та Азербайджану.

"Разом із представниками цих країн наші фахівці працюють. Відразу робити якісь висновки щодо фотографії, що це результат якихось дій і таке інше, — це спекуляція, це необґрунтовані заяви", – цитує його Orda.kz.

Ашимбаєв підкреслив, що жодна з країн "не зацікавлена приховувати інформацію" стосовно авіакатастрофи.