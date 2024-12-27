Катастрофа Azerbaijan Airlines. Зеленский выразил соболезнования Алиеву и сравнил с MH17
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines. В сообщении в X глава государства подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

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"Каждая человеческая жизнь ценна, и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования ради установления истины", – написал Зеленский.

По его словам, фото и видео с места крушения "красноречиво" свидетельствуют об ответственности России за трагедию.

"Если Россия продолжит распространять ложь, так же как сделала это в случае сбивания ею MH17, необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности", – подытожил президент.

СПРАВКА
17 июля 2014 года над подконтрольной террористам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Вывод следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародовали имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Россия назвала все "голословными обвинениями". Идет судебный процесс. Нидерланды также подали иск на РФ в ЕСПЧ. В июле 2023 года ушла в отставку судья Апелляционного суда Гааги, которая пыталась с помощью теории заговора повлиять на процесс по делу о сбывании в 2014 году в небе над Украиной.
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