Катастрофа Azerbaijan Airlines. Зеленский выразил соболезнования Алиеву и сравнил с MH17
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines. В сообщении в X глава государства подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
"Каждая человеческая жизнь ценна, и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования ради установления истины", – написал Зеленский.
По его словам, фото и видео с места крушения "красноречиво" свидетельствуют об ответственности России за трагедию.
"Если Россия продолжит распространять ложь, так же как сделала это в случае сбивания ею MH17, необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности", – подытожил президент.
- 25 декабря 2024 года разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. Известно, что погибли 38 человек.
- В ЦПД заявили, что Россия могла сбить самолет из ЗРК над Казахстаном. В сети показали кадры якобы остатков самолета с отверстиями, как от стрельбы.
- 26 декабря в ЦПИ заявили, что россияне признают — самолет мог сбить их ПВО перед падением в Казахстане. Были якобы расшифрованы переговоры экипажа.
- В тот же день Reuters писало, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".