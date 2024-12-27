Катастрофа Azerbaijan Airlines. Зеленский выразил соболезнования Алиеву и сравнил с MH17

По словам президента, фото и видео с места катастрофы "красноречиво" свидетельствуют об ответственности России за трагедию

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines. В сообщении в X глава государства подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

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"Каждая человеческая жизнь ценна, и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования ради установления истины", – написал Зеленский.

По его словам, фото и видео с места крушения "красноречиво" свидетельствуют об ответственности России за трагедию.

"Если Россия продолжит распространять ложь, так же как сделала это в случае сбивания ею MH17, необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности", – подытожил президент.