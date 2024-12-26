Reuters: Самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С"
Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, который 25 декабря потерпел крушение в Казахстане, был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Четыре собеседника из Азербайджана, ознакомленные с предварительными результатами расследования авиакатастрофы, рассказали, что самолет сбила именно российская ПВО.
Один из них добавил, что предварительные результаты показали, что лайнер был сбит российским самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", а его связь была парализована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному.
"Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, учитывая установленные факты, Баку ожидает от российской стороны признаний в сбивании азербайджанского самолета", — подчеркнул собеседник.
Три других источника подтвердили, что азербайджанское расследование пришло к такому же предварительному выводу.
Транспортная прокуратура Казахстана в регионе, где упал самолет, сообщила, что ее расследование еще не пришло ни к каким выводам о катастрофе. Вице-премьер-министр Казахстана Канат Бозимбаев заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение о том, что российская ПВО сбила самолет.
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