Reuters: Літак Azerbaijan Airlines був збитий російською системою ППО "Панцир-С"

Транспортна прокуратура Казахстану в регіоні, де впав літак, заявила, що її розслідування ще не прийшло до жодних висновків щодо катастрофи

Місце катастрофи (Фото: Azamat Sarsenbayev / EPA)

Пасажирський літак Azerbaijan Airlines, який 25 грудня зазнав катастрофи в Казахстані, був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С". Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Чотири співрозмовники з Азербайджану, ознайомлені з попередніми результатами розслідування авіакатастрофи, розповіли, що літак збила саме російська ППО.

Один з них додав, що попередні результати показали, що лайнер був збитий російським самохідним зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С", а його зв’язок був паралізований системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного.

"Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Проте, з огляду на встановлені факти, Баку очікує від російської сторони зізнань у збитті азербайджанського літака", – наголосив співрозмовник.

Три інших джерела підтвердили, що азербайджанське розслідування дійшло такого ж попереднього висновку.

Транспортна прокуратура Казахстану в регіоні, де впав літак, повідомила, що її розслідування ще не прийшло до жодних висновків стосовно катастрофи. Віцепрем'єр-міністр Казахстану Канат Бозимбаєв заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати твердження про те, що російська ППО збила літак.