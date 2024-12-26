Reuters: Літак Azerbaijan Airlines був збитий російською системою ППО "Панцир-С"
Пасажирський літак Azerbaijan Airlines, який 25 грудня зазнав катастрофи в Казахстані, був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С". Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
Чотири співрозмовники з Азербайджану, ознайомлені з попередніми результатами розслідування авіакатастрофи, розповіли, що літак збила саме російська ППО.
Один з них додав, що попередні результати показали, що лайнер був збитий російським самохідним зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С", а його зв’язок був паралізований системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного.
"Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Проте, з огляду на встановлені факти, Баку очікує від російської сторони зізнань у збитті азербайджанського літака", – наголосив співрозмовник.
Три інших джерела підтвердили, що азербайджанське розслідування дійшло такого ж попереднього висновку.
Транспортна прокуратура Казахстану в регіоні, де впав літак, повідомила, що її розслідування ще не прийшло до жодних висновків стосовно катастрофи. Віцепрем'єр-міністр Казахстану Канат Бозимбаєв заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати твердження про те, що російська ППО збила літак.
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