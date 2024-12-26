Euronews: Влада Азербайджану вважає, що пасажирський літак збила російська ракета
За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній" перед катастрофою у Казахстані пошкодила російська ракета. Про це Euronews повідомили співрозмовники в уряді Азербайджану.
За їхніми словами, це була ракета класу "земля-повітря". Ракету випустили по рейсу 8432 під час загрози безпілотної авіації (БпЛА) над Грозним. Ракета вибухнула поряд із літаком, уламки вразили пасажирів та членів екіпажу.
Також співрозмовники з уряду повідомили, що пілоти просили про екстрену посадку в російських аеропортах, але пошкодженому літаку не дали дозволу. Натомість наказали летіти через Каспійське море у бік Актау в Казахстані.
Згідно з отриманими даними, системи GPS-навігації літака були заглушені упродовж усього шляху польоту над морем.
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