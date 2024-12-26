Euronews: В Азербайджане заявили, что пассажирский самолет сбила российская ракета
Согласно данным предварительного расследования, пассажирский самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" перед крушением в Казахстане повредила российская ракета. Об этом Euronews сообщили собеседники в правительстве Азербайджана.
По их словам, это была ракета класса "земля-воздух". Ракету выпустили по рейсу 8432 во время угрозы беспилотной авиации (БпЛА) над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, осколки поразили пассажиров и членов экипажа.
Также собеседники из правительства сообщили, что пилоты просили об экстренной посадке в российских аэропортах, но поврежденному самолету не дали разрешение. Вместо этого приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау в Казахстане.
Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.
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