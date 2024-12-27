В Azerbaijan Airlines назвали причину падения самолета в Казахстане

Место крушения (Фото: STR/EPA)

Физическое и техническое внешнее вмешательство стало причиной падения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines возле города Актау в Казахстане в среду, 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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В сообщении говорится, что, по предварительным результатам расследования, самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный под номером J2-8243, потерпел крушение в результате "физического и технического внешнего воздействия".

В связи с этим Azerbaijan Airlines с 28 декабря приостанавливает полеты в ряд российских городов – Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Владикавказ и Нижний Новгород. Кроме того, с 25 декабря прекращены полеты из Баку в Грозный и Махачкалу.

Также Государственное агентство гражданской авиации Азербайджана приостановило полеты и других авиакомпаний страны из Баку в российские города. Пассажиры с билетами на эти направления имеют право на полное возмещение или замену билетов, отметили в авиакомпании.