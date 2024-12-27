В Azerbaijan Airlines назвали причину падения самолета в Казахстане
Физическое и техническое внешнее вмешательство стало причиной падения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines возле города Актау в Казахстане в среду, 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
В сообщении говорится, что, по предварительным результатам расследования, самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный под номером J2-8243, потерпел крушение в результате "физического и технического внешнего воздействия".
В связи с этим Azerbaijan Airlines с 28 декабря приостанавливает полеты в ряд российских городов – Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Владикавказ и Нижний Новгород. Кроме того, с 25 декабря прекращены полеты из Баку в Грозный и Махачкалу.
Также Государственное агентство гражданской авиации Азербайджана приостановило полеты и других авиакомпаний страны из Баку в российские города. Пассажиры с билетами на эти направления имеют право на полное возмещение или замену билетов, отметили в авиакомпании.
- 25 декабря 2024 года разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. Известно, что погибли 38 человек.
- В ЦПД заявили, что Россия могла сбить самолет из ЗРК над Казахстаном. В сети показали кадры якобы остатков самолета с отверстиями, как от стрельбы.
- 26 декабря в ЦПД заявили, что россияне признают — самолет могла сбить их ПВО перед падением в Казахстане. Были якобы расшифрованы переговоры экипажа.
- В тот же день Reuters писало, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".