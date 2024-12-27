В Azerbaijan Airlines назвали причину падіння літака в Казахстані

Місце катастрофи (Фото: STR/EPA)

Фізичне та технічне зовнішнє втручання стало причиною падіння літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines біля міста Актау в Казахстані у середу, 25 грудня. Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

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У повідомленні йдеться, що, за попередніми результатами розслідування, літак Embraer 190, який виконував рейс Баку-Грозний під номером J2-8243, зазнав катастрофи внаслідок "фізичного і технічного зовнішнього впливу".

У зв'язку з цим Azerbaijan Airlines з 28 грудня призупиняє польоти до низки російських міст – Мінеральні Води, Сочі, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Владикавказ та Нижній Новгород. Крім того, з 25 грудня припинено польоти з Баку до Грозного та Махачкали.

Також Державне агентство цивільної авіації Азербайджану призупинило польоти й інших авіакомпаній країни з Баку до російських міст. Пасажири з квитками на ці напрямки мають право на повне відшкодування або заміну квитків, зазначили в авіакомпанії.