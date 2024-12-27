В Azerbaijan Airlines назвали причину падіння літака в Казахстані
Фізичне та технічне зовнішнє втручання стало причиною падіння літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines біля міста Актау в Казахстані у середу, 25 грудня. Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.
У повідомленні йдеться, що, за попередніми результатами розслідування, літак Embraer 190, який виконував рейс Баку-Грозний під номером J2-8243, зазнав катастрофи внаслідок "фізичного і технічного зовнішнього впливу".
У зв'язку з цим Azerbaijan Airlines з 28 грудня призупиняє польоти до низки російських міст – Мінеральні Води, Сочі, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Владикавказ та Нижній Новгород. Крім того, з 25 грудня припинено польоти з Баку до Грозного та Махачкали.
Також Державне агентство цивільної авіації Азербайджану призупинило польоти й інших авіакомпаній країни з Баку до російських міст. Пасажири з квитками на ці напрямки мають право на повне відшкодування або заміну квитків, зазначили в авіакомпанії.
- 25 грудня 2024 року розбився літак у місті Актау у Казахстані. На борту було 67 осіб, включно з членами екіпажу. Наразі відомо, що загинули 38 осіб.
- У ЦПД заявили, що Росія могла збити літак із ЗРК над Казахстаном. У мережі показали кадри нібито залишків літака з отворами, як від стрільби.
- 26 грудня в ЦПД заявили, що росіяни визнають — літак могла збити їхня ППО перед падінням у Казахстані. Було нібито розшифровано переговори екіпажу.
- Того самого дня Reuters писало, що літак був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".