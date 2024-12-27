Катастрофа Azerbaijan Airlines. Зеленський висловив співчуття Алієву та порівняв із MH17
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття азербайджанському колезі Ільхаму Алієву у зв'язку з катастрофою літака Azerbaijan Airlines. У дописі в X глава держави наголосив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.
"Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради встановлення істини", – написав Зеленський.
За його словами, фото та відео з місця катастрофи "красномовно" свідчать про відповідальність Росії за трагедію.
"Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності", – підсумував президент.
ДОВІДКА17 липня 2014 року над підконтрольною терористам територією Донбасу було збито літак Boeing 777 рейсу МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: загинули всі 298 осіб на борту. Висновок слідства: лайнер збив "Бук" 53 бригади армії РФ. Влітку 2019-го оприлюднено імена тих, хто, за даними слідства, причетний до трагедії: росіяни Ігор (Стрєлков) Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко. Росія назвала все "голослівними звинуваченнями". Триває судовий процес. Нідерланди також подали позов на РФ до ЄСПЛ. У липні 2023 року пішла у відставку суддя Апеляційного суду Гааги, яка намагалася за допомогою теорії змови вплинути на процес у справі про збиття у 2014 році в небі над Україною.
- 25 грудня 2024 року розбився літак у місті Актау у Казахстані. На борту було 67 осіб, включно з членами екіпажу. Наразі відомо, що загинули 38 осіб.
- У ЦПД заявили, що Росія могла збити літак із ЗРК над Казахстаном. У мережі показали кадри нібито залишків літака з отворами, як від стрільби.
- 26 грудня в ЦПД заявили, що росіяни визнають — літак могла збити їхня ППО перед падінням у Казахстані. Було нібито розшифровано переговори екіпажу.
- Того самого дня Reuters писало, що літак був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".