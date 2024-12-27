Катастрофа Azerbaijan Airlines. Зеленський висловив співчуття Алієву та порівняв із MH17

За словами президента, фото та відео з місця катастрофи "красномовно" свідчать про відповідальність Росії за трагедію

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття азербайджанському колезі Ільхаму Алієву у зв'язку з катастрофою літака Azerbaijan Airlines. У дописі в X глава держави наголосив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

"Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради встановлення істини", – написав Зеленський.

За його словами, фото та відео з місця катастрофи "красномовно" свідчать про відповідальність Росії за трагедію.

"Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності", – підсумував президент.