У Байдена бачили ознаки, що літак Azerbaijan Airlines збила російська ППО
США бачили первинні ознаки, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською протиповітряною обороною. Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає журналістка Келлі Меєр.
"Ми помітили перші ознаки, які, безсумнівно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони", – сказав представник Білого дому.
Кірбі додав, що Вашингтон запропонував свою допомогу в розслідуванні катастрофи.
Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що фото та відео з місця катастрофи "красномовно" свідчать про відповідальність Росії за трагедію.
- 25 грудня 2024 року розбився літак у місті Актау у Казахстані. На борту було 67 осіб, включно з членами екіпажу. Наразі відомо, що загинули 38 осіб.
- У ЦПД заявили, що Росія могла збити літак із ЗРК над Казахстаном. У мережі показали кадри нібито залишків літака з отворами, як від стрільби.
- 26 грудня в ЦПД заявили, що росіяни визнають — літак могла збити їхня ППО перед падінням у Казахстані. Було нібито розшифровано переговори екіпажу.
- Того самого дня Reuters писало, що літак був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".