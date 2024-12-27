У Байдена бачили ознаки, що літак Azerbaijan Airlines збила російська ППО

Джон Кірбі заявив, що Вашингтон запропонував свою допомогу у розслідуванні катастрофи

Джон Кірбі (Фото: ЕРА / AARON SCHWARTZ)

США бачили первинні ознаки, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською протиповітряною обороною. Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає журналістка Келлі Меєр.

"Ми помітили перші ознаки, які, безсумнівно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони", – сказав представник Білого дому.

Кірбі додав, що Вашингтон запропонував свою допомогу в розслідуванні катастрофи.

Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що фото та відео з місця катастрофи "красномовно" свідчать про відповідальність Росії за трагедію.