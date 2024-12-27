Пилот самолета Azerbaijan Airlines, который разбился в Казахстане, был украинцем
В авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря в Казахстане, погиб украинский пилот Александр Кальянинов, который учился в Летной академии Кропивницкого. Об этом сообщили в Facebook учебного заведения.
Отмечается, что Кальянинов с детства стремился стать пилотом, как его отец, и связать свою жизнь с авиацией. В 2021 году он получил степень магистра авиационного транспорта в Украинской государственной летной академии (тогда Летная академия НАУ).
Мужчина учился на факультете Летной эксплуатации по программе "Летная эксплуатация воздушных судов" и получил квалификации "Инженер-пилот" и "Инженер-исследователь".
"Александр был очень умным, эрудированным, свободно разговаривал на нескольких иностранных языках, был очень честным и всегда готов прийти на помощь. Во время авиакатастрофы, рискуя собственной жизнью, спас десятки жизней при исполнении служебного долга", – написали в академии.
- 25 декабря 2024 разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. Известно, что погибли 38 человек.
- В ЦПД заявили, что Россия могла сбить самолет с ЗРК над Казахстаном. В сети показали кадры якобы остатков самолета с отверстиями, как от стрельбы.
- 26 декабря в ЦПД заявили, что россияне признают — самолет мог сбить их ПВО перед падением в Казахстане. Были якобы расшифрованы переговоры экипажа.
- В тот же день Reuters писало, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".