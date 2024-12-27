Пилот самолета Azerbaijan Airlines, который разбился в Казахстане, был украинцем

В 2021 году Александр Кальянинов получил степень магистра по авиационному транспорту в Украинской государственной летной академии

Фото с места падения самолета (ЕРА/AZAMAT SARSENBAYEV)

В авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря в Казахстане, погиб украинский пилот Александр Кальянинов, который учился в Летной академии Кропивницкого. Об этом сообщили в Facebook учебного заведения.

Отмечается, что Кальянинов с детства стремился стать пилотом, как его отец, и связать свою жизнь с авиацией. В 2021 году он получил степень магистра авиационного транспорта в Украинской государственной летной академии (тогда Летная академия НАУ).

Мужчина учился на факультете Летной эксплуатации по программе "Летная эксплуатация воздушных судов" и получил квалификации "Инженер-пилот" и "Инженер-исследователь".

"Александр был очень умным, эрудированным, свободно разговаривал на нескольких иностранных языках, был очень честным и всегда готов прийти на помощь. Во время авиакатастрофы, рискуя собственной жизнью, спас десятки жизней при исполнении служебного долга", – написали в академии.

Александр Кальянинов (Фото: Facebook)