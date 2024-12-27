Пілот літака Azerbaijan Airlines, який розбився у Казахстані, був українцем з Кропивницького
В авіакатастрофі літака Azerbaijan Airlines, який 25 грудня розбився у Казахстані, загинув український пілот Олександр Кальянінов, який навчався у Льотній академії Кропивницького. Про це повідомили у Facebook навчального закладу.
Зазначається, що Кальянінов з дитинства прагнув стати пілотом, як і його батько, і пов’язати своє життя з авіацією. У 2021 році він здобув ступінь магістра з авіаційного транспорту в Українській державній льотній академії (тоді Льотна академія НАУ).
Чоловік навчався на факультеті Льотної експлуатації за програмою "Льотна експлуатація повітряних суден" і здобув кваліфікації "Інженер-пілот" та "Інженер-дослідник".
"Олександр був дуже розумним, ерудованим, вільно розмовляв кількома іноземними мовами, був дуже чесним та завжди готовим прийти на допомогу. Під час авіакатастрофи, ризикуючи власним життям, врятував десятки життів при виконанні службового обов’язку", – написали в академії.
- 25 грудня 2024 року розбився літак у місті Актау у Казахстані. На борту було 67 осіб, зокрема члени екіпажу. Наразі відомо, що загинули 38 осіб.
- У ЦПД заявили, що Росія могла збити літак із ЗРК над Казахстаном. У мережі показали кадри нібито залишків літака з отворами, як від стрільби.
- 26 грудня в ЦПД заявили, що росіяни визнають — літак могла збити їхня ППО перед падінням у Казахстані. Було нібито розшифровано переговори екіпажу.
- Того самого дня Reuters писало, що літак був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".