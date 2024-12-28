Зеленский пособолезновал президенту Азербайджана и заявил, что Россия должна все объяснить

Владимир Зеленский (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву из-за авиакатастрофы пассажирского самолета 25 декабря. Они обсудили трагедию по телефону.

По словам Зеленского, ключевой приоритет сейчас – тщательное расследование падения самолета Azerbaijan Airlines, чтобы узнать, что произошло на самом деле. Также он подчеркнул, что российская сторона должна дать четкие объяснения и прекратить "распространять дезинформацию".

"На фото и видео четко видно повреждение фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, очень напоминающие удар ракетой ПВО", – написал украинский лидер.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призвал другие страны также оказать помощь.

Президенты двух стран в телефонном разговоре отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета, а также договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время.