Зеленский пособолезновал президенту Азербайджана и заявил, что Россия должна все объяснить
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву из-за авиакатастрофы пассажирского самолета 25 декабря. Они обсудили трагедию по телефону.
По словам Зеленского, ключевой приоритет сейчас – тщательное расследование падения самолета Azerbaijan Airlines, чтобы узнать, что произошло на самом деле. Также он подчеркнул, что российская сторона должна дать четкие объяснения и прекратить "распространять дезинформацию".
"На фото и видео четко видно повреждение фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, очень напоминающие удар ракетой ПВО", – написал украинский лидер.
Зеленский отметил, что Украина поддерживает Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призвал другие страны также оказать помощь.
Президенты двух стран в телефонном разговоре отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета, а также договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время.
- 25 декабря 2024 разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находилось 67 человек, в том числе члены экипажа. Известно, что погибли 38 человек.
- В ЦПД заявили, что Россия могла сбить самолет из ЗРК над Казахстаном. В сети показали кадры якобы остатков самолета с отверстиями, как от стрельбы.
- 26 декабря в ЦПД заявили, что россияне признают — самолет могла сбить их ПВО перед падением в Казахстане. Были якобы расшифрованы переговоры экипажа.
- В тот же день Reuters писало, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".
- 27 декабря стало известно, что пилотом самолета был украинец из Кропивницкого.