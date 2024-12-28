Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану і заявив, що Росія має все пояснити

Володимир Зеленський (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву через авіакатастрофу пасажирського літака 25 грудня. Вони обговорили трагедію телефоном.

За словами Зеленського, ключовий пріоритет зараз – ретельне розслідування падіння літака Azerbaijan Airlines, щоб дізнатися, що сталося насправді. Також він підкреслив, що російська сторона має надати чіткі пояснення та припинити "поширювати дезінформацію".

"На фото й відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм’ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО", – написав український лідер.

Зеленський зазначив, що Україна підтримує Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами та закликав інші країни також надати допомогу.

Президенти двох країн у телефонній розмові відзначили героїзм пілотів і всього екіпажу літака, а також домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.