Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану і заявив, що Росія має все пояснити
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву через авіакатастрофу пасажирського літака 25 грудня. Вони обговорили трагедію телефоном.
За словами Зеленського, ключовий пріоритет зараз – ретельне розслідування падіння літака Azerbaijan Airlines, щоб дізнатися, що сталося насправді. Також він підкреслив, що російська сторона має надати чіткі пояснення та припинити "поширювати дезінформацію".
"На фото й відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм’ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО", – написав український лідер.
Зеленський зазначив, що Україна підтримує Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами та закликав інші країни також надати допомогу.
Президенти двох країн у телефонній розмові відзначили героїзм пілотів і всього екіпажу літака, а також домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.
- 25 грудня 2024 року розбився літак у місті Актау у Казахстані. На борту було 67 осіб, зокрема члени екіпажу. Наразі відомо, що загинули 38 осіб.
- У ЦПД заявили, що Росія могла збити літак із ЗРК над Казахстаном. У мережі показали кадри нібито залишків літака з отворами, як від стрільби.
- 26 грудня в ЦПД заявили, що росіяни визнають — літак могла збити їхня ППО перед падінням у Казахстані. Було нібито розшифровано переговори екіпажу.
- Того самого дня Reuters писало, що літак був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".
- 27 грудня стало відомо, що пілотом літака був українець з Кропивницького.