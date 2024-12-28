Путін перепросив у голови Азербайджану, а той заявив про зовнішню атаку на літак AZAL
Володимир Путін та Ільхам Алієв (Фото: сайт Кремля)

Російський диктатор Володимир Путін зателефонував голові Азербайджану Ільхаму Алієву та вибачився за "трагічний інцидент" – аварію пасажирського літака 25 грудня. Той, у свою чергу, заявив, що літак був пошкоджений ззовні.

Як повідомили у Кремлі, Путін вибачився за те, що "інцидент" стався у повітряному просторі Росії та висловив співчуття сім'ям загиблих.

Він зазначив, що пасажирський літак Azerbaijan Airlines неодноразово намагався сісти в аеропорту чеченського міста Грозний. Але в цей час Грозний, Моздок та Владикавказ були під атакою нібито "українських дронів", заявив Путін і зазначив, що працювали сили протиповітряної оборони.

Але чи причетна робота ППО до авіакатастрофи російський диктатор уточнювати не став.

Президент Азербайджану ж заявив, що пасажирський літак зазнав "зовнішнього фізичного та технічного втручання", перебуваючи в повітряному просторі Росії. Після цього він повністю втратив управління, але завдяки професіоналізму пілотів зміг здійснити аварійну посадку.

"Глава держави підкреслив наявність численних дірок у корпусі літака, поранення пасажирів і членів екіпажу сторонніми частинками, що проникли в корпус літака ще в повітрі. А заяви бортпровідників, що вижили, і пасажири підтвердили факт зовнішнього фізичного і технічного втручання", – сказано на сайті президента.

Алієв повідомив, що на пропозицію азербайджанської сторони на місці трагедії працює група міжнародних експертів. Це потрібно для всебічного розслідування причин аварії.

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