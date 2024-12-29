Зеленський відреагував на авіакатастрофу у Південній Кореї, в якій загинули 176 осіб

Президент зазначив, що Україна підтримує корейський народу у цей скорботний час

Авіакатастрофа в Південній Кореї (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих через авіакатастрофу у Південній Кореї. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Президент зазначив, що жахлива авіакатастрофа забрала багато життів і кожне з них – це невимірна трагедія.

"Від імені українського народу та від себе особисто я висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачу обов’язків Президента Чхве Санг Моку", – написав Зеленський.

Він додав, що Україна поділяє скорботу корейського народу та підтримує його у цей скорботний час.

У Пожежній службі Південної Кореї зазначили, що станом на 11:40 176 людей загинули, 3 особи зникли безвісти, двох членів екіпажу вдалося врятувати.

Згідно з реконструкцією аварії, міжнародний аеропорт Муан випустив попередження про зіткнення з птахами для пасажирського літака Jeju Air безпосередньо перед посадкою. Вже через хвилину літак оголосив сигнал лиха "Mayday".

Після цього літак стрімко збільшив висоту, знову спробував приземлитися і приблизно через чотири хвилини зіткнувся із зовнішньою стіною злітно-посадкової смуги.

Літак у Південній Кореї розбився 29 грудня, на борту була 181 особа, серед яких шість членів екіпажу.

Цього ж дня літак загорівся і у Канаді під час посадки. За словами пасажирки, у літака не розкрилося одне з шасі.