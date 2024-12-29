Найсмертоносніша авіакатастрофа у Південній Кореї: зі 181 людини на борту вижили лише дві
Фото: ЕРА/han myung-gu

Унаслідок авіакатастрофи, що сталася в аеропорту "Муан" в Південній Кореї, загинули 179 людей. Це агентству Yonhap підтвердили у Пожежній службі країни.

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Зазначається, що на борту літака Jeju Air загалом перебувала 181 людина, вижили лише два члени екіпажу.

Авіакатастрофа сталася близько 09:07 за місцевим часом, коли літак компанії Jeju Air під час посадки в міжнародному аеропорту "Муан" зійшов зі злітно-посадкової смуги. Це приблизно за 288 кілометрів на південний захід від Сеула.

Літак ковзав по землі без випущеного шасі, врізався в бетонну стіну, після чого вибухнув.

Ця катастрофа стала найсмертоноснішою в історії авіації Південної Кореї та третьою за кількістю жертв серед подій, пов’язаних із південнокорейськими авіакомпаніями.

До цього найсмертоноснішою авіакатастрофою в історії Південної Кореї була аварія рейсу Korean Air 801, що сталася 6 серпня 1997 року. На борту було 254 особи (237 пасажирів і 17 членів екіпажу). Загинуло 228 людей, 26 осіб тоді вдалося врятувати.

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