Найсмертоносніша авіакатастрофа у Південній Кореї: зі 181 людини на борту вижили лише дві

Унаслідок авіакатастрофи, що сталася в аеропорту "Муан" в Південній Кореї, загинули 179 людей. Це агентству Yonhap підтвердили у Пожежній службі країни.

Зазначається, що на борту літака Jeju Air загалом перебувала 181 людина, вижили лише два члени екіпажу.

Авіакатастрофа сталася близько 09:07 за місцевим часом, коли літак компанії Jeju Air під час посадки в міжнародному аеропорту "Муан" зійшов зі злітно-посадкової смуги. Це приблизно за 288 кілометрів на південний захід від Сеула.

Літак ковзав по землі без випущеного шасі, врізався в бетонну стіну, після чого вибухнув.

🚨BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/0tNmdZSaRr