Найсмертоносніша авіакатастрофа у Південній Кореї: зі 181 людини на борту вижили лише дві

Літак компанії Jeju Air ковзав по землі без випущеного шасі, врізався в бетонну стіну, після чого вибухнув, загинули 179 людей

Фото: ЕРА/han myung-gu

Унаслідок авіакатастрофи, що сталася в аеропорту "Муан" в Південній Кореї, загинули 179 людей. Це агентству Yonhap підтвердили у Пожежній службі країни.

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Зазначається, що на борту літака Jeju Air загалом перебувала 181 людина, вижили лише два члени екіпажу.

Авіакатастрофа сталася близько 09:07 за місцевим часом, коли літак компанії Jeju Air під час посадки в міжнародному аеропорту "Муан" зійшов зі злітно-посадкової смуги. Це приблизно за 288 кілометрів на південний захід від Сеула.

Літак ковзав по землі без випущеного шасі, врізався в бетонну стіну, після чого вибухнув.

🚨BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/0tNmdZSaRr — Planesanity (@planesanity) December 29, 2024

Ця катастрофа стала найсмертоноснішою в історії авіації Південної Кореї та третьою за кількістю жертв серед подій, пов’язаних із південнокорейськими авіакомпаніями.

До цього найсмертоноснішою авіакатастрофою в історії Південної Кореї була аварія рейсу Korean Air 801, що сталася 6 серпня 1997 року. На борту було 254 особи (237 пасажирів і 17 членів екіпажу). Загинуло 228 людей, 26 осіб тоді вдалося врятувати.

23 грудня 2024 року на півдні Бразилії розбився пасажирський літак, загинули щонайменше 10 людей.

25 грудня 2024 року розбився літак у місті Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, включно з членами екіпажу. Відомо, що загинули 38 людей.

28 грудня в ООН заявили, що Ізраїль ударив по аеропорту в Ємені, коли там сідав літак.