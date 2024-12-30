Авиакатастрофа в Южной Корее. Пилота предупреждали о столкновении с птицей – Sky News

Самолет не смог совершить аварийную посадку, сорвался с курса, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в бетонную стену и загорелся

Фото: ЕРА/Yonhap

Пилот самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее, сообщил о столкновении с птицей и объявил сигнал тревоги "Mayday" за несколько минут до катастрофы. Об этом пишет Sky News со ссылкой на Министерство транспорта страны.

В 08:54 по местному времени 29 декабря пилоту самолета было предоставлено разрешение на посадку. Всего три минуты спустя диспетчерская башня аэропорта предупредила о возможности столкновения с птицей, пишут журналисты.

Еще через минуту капитан передал сигнал тревоги "Mayday".

В 09:03 самолет не смог совершить аварийную посадку, сорвался с курса, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в бетонную стену и загорелся.

"Mayday" – это международный сигнал тревоги, используемый в воздушном и морском транспорте, чтобы сообщить о серьезной опасности, угрожающей жизни людей или судну/самолету.

29 декабря в международном аэропорту Муан в Южной Корее разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек. Почти все погибли – выжили только двое.

Эта катастрофа стала самой смертоносной в истории авиации Южной Кореи и третьей по количеству жертв среди событий, связанных с южнокорейскими авиакомпаниями.